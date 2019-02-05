نائب رئيس إنبي: نسعى لاستغلال مشاكل الأهلي في بتروسبورت.. والتعادل نتيجة مرضية

كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي عن رغبة الفريق في استغلال مشاكل الأهلي بملعب بتروسبورت المفضل لابناء القطاع البترولي.

وقال زكريا السيد في تصريحات إذاعية لبرنامج كلام في الجون: "نعلم أن الأهلي يواجه مشكلة عندما يلعب في بتروسبورت الملعب الذي نحبه ونستطيع استخدامه كورقة رابحة".

وأضاف "من المؤكد أن مواجهة الأهلي صعبة وكبيرة ولكن هناك ثقة في قدرات فريقنا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة علي ماهر".

وعن النتيجة الإيجابية المتوقعة أوضح زكريا السيد "بصراحة التعادل نتيجة مرضية لنا ولكن الفوز أمل وطموح مشروع، نسعى لإيقاف الطوفان الأحمر".

وشدد نائب رئيس إنبي "نساند الفريق من أجل تحقيق انتصارات تعيده إلى وضعه الطبيعي في جدول الدوري والخروج من الـ10 مراكز الأخيرة والتي تعتبر دائرة هبوط".

وأتم تصريحاته "نعاني من 3 إصابات للاعبين بقطع في الرباط الصليبي بسبب سوء حالة الملاعب التي تقام عليها المسابقة بجان بقوة وشراسة هذا الموسم الاستثنائي".

ويقع إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة من 20 مباراة بنفس رصيد الاتحاد الذي يقع في المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط.

بينما يقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة خاضهم هذا الموسم.