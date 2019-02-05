عمار حمدي: الاتحاد بوابتي لحجز مقعد أساسي في الأهلي

أعرب عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري المعار من الأهلي عن سعادته بتسجيل هدفين في شباك المصري البورسعيدي فأولى مبارياته مع الفريق السكندري.

وخطف عمار حمدي التعادل للاتحاد السكندري في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما أمام الفريق البورسعيدي.

وقال عمار في تصريحات إذاعية لبرنامج كلام في الجون: "كنت أتمنى الفوز وليس التعادل فقط، لأننا قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق الثلاث نقاط".

وتابع "لا يوجد أي شخص مقصر في منظومة الفريق ولكنها الظروف وعدم التوفيق، ولكن هناك ثقة تامة وتفاؤل بأن القادم سيكون أفضل وسنحقق الانتصارات ليعود الاتحاد لمكانته الطبيعية في الجدول".

وأضاف عمار "محمد مصيلحي رئيس النادي لا يبخل على الفريق بأي دعم وحلمي طولان المدير الفني يقوم بدوره على أكمل وجه".

وبعد تألقه مع الاتحاد السكندري أوضح عمار "هدفي التألق مع الفريق وتحقيق إنجاز في البطولة العربية حتى يكون ذلك بوابتي لحجز مكان أساسي في منتخب الأهلي".

وواصل "فالأهلي يضم عدد كبير من النجوم وأعلم أن المنافسة شرسة وصعبة خاصة وأن مركزي به ترسانة من كبار اللاعبين".

واتم تصريحاته "وفي النهاية قد يكون لي فرصة بعد انتهاء إعارتي إذا قمت باثبات ذاتي مع الفريق السكندري".

وانتقل عمار حمدي من نادي النصر إلى الأهلي في الصيف الماضي ولكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر.

وقام الأهلي بإعارة اللاعب في يناير الماضي إلى الاتحاد السكندري وشارك عمار حمدي في مباراة وحيدة لمدة 73 دقيقة وسجل فيهما هدفين.