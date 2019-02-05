مران قوي لغائبين الأهلي بمشاركة ياسر إبراهيم والشيخ.. ومواصلة تأهيل المصابين

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 12:16

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

أدى مجموعة اللاعيبن الغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي مرانا قويا على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك في المران كل من عمرو جمال وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وإسلام محارب ومحمد شريف ورامي ربيعة.

ويحل الأهلي ضيفا على فريق إنبي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري.

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كما شهد المران فقرات تأهيل بدني لكل من حمدي فتحي وأحمد علاء وصالح جمعة.

أما الثلاثي مروان محسن ووليد سليمان ووليد أزارو فاستكملوا تدريبات العلاج الطبيعي تمهيدا لمشاركتهم في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد تغلب على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق، بينما ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة.

الأهلي أحمد الشيخ ياسر إبراهيم

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