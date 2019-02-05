اسكواش - نور الطيب تتوج بلقب كليفلاند كلاسيك

توجت نور الطيب لاعبة نادي هليوبليس بلقب بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش.

وتغلبت نور الطيب على الويلزية تيسني إيفانز في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ما يقرب من ساعة كاملة.

وتقدمت نور بشوطين نظيفين بنتيجة 11-5 و11-7 قبل أن تقلص تيسني الفارق بنتيجة 11-9، وفي الشوط الرابع حسمت نور المباراة بنتيجة 11-9.

وتعتبر بطولة كليفلاند من بطولات الاسكواش "البرونز" والتي تصنف كثالثة من حيث القوة وعدد النقاط المضافة.

وتستعد لاعبات مصر للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 23 فبراير وحتى 2 مارس المقبل.

ويدافع عن لقب بطولة العالم الثنائي المصري محمد الشوربجي ورنيم الوليلي.