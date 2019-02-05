تقرير: مفاجأة بتوقعات عودة كين قبل شهر من الموعد المحدد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 11:28

كتب : محمد سمير

هاري كين - توتنام

يقترب هاري كين مهاجم توتنام من العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد الإصابة قبل شهر من الموعد المحدد لعودته.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وتعرض كين لإصابة في أربطة الكاحل خلال هزيمة توتنام أمام مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي.

وأصدر توتنام وقتها بيان يفيد بغياب اللاعب لمدة شهر ونصف على أقل تقدير مما يعني غيابه عن مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن هناك توقعات كبيرة بعودة كين للمشاركة من جديد خلال أسبوع وقبل شهر من الموعد المحدد له.

وأشار التقرير إلى أن كين سافر إلى أمريكا للتأقلم مع الطقس الدافيء ومن أجل التجهيز لعودته مجددا.

وصرح هاري كين عن إصابته قائلا: "الأمر يسير على مايرام، ذهبت بعيدا للتدريب في الطقس الدافيء وأتقدم بقوة، سنرى الأسبوع المقبل ما سيحدث".

وأضاف "سأقوم بالتدرب بالكرة الأسبوع المقبل ونرى كيف يحدث تفاعل مع الكاحل".

وأتم "أشعر بارتياح حاليا من ناحية الكاحل وطالما أن التورم يبقى بعيدا يمكننا أن نستمر في التقدم والعودة مرة أخرى".

وسجل هاري كين 20 هدفا هذا الموسم مع توتنام بمختلف المسابقات.

وكشف التقرير على أنه من المؤكد مشاركة كين أمام بيرنلي في 23 فبراير في الدوري ويبقى هناك آمال على خوضه مباراة دورتموند في منتصف فبراير بذهاب دوري أبطال أوروبا.

هاري كين توتنام دورتموند

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