ثروت سويلم: لا نجامل أحدا في الدوري ونعيش فتنة كروية.. ولسنا مثل سوريا والعراق

جدد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة دعمه لرئيس لجنة المسابقات عامر حسين بشأن ترتيب جدول مباريات الدوري هذا الموسم.

وصرح سويلم عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "نعيش فتنة كروية في الفترة الأخيرة، رغم أننا لا نجامل أحدا في جدول الدوري".

وأضاف "بل نحاول مساعدة الأندية التي تشارك في البطولتين العربية والإفريقية لأقصى درجة".

وعن موعد إقامة مباراة القمة أوضح "من حق الجميع التهكم من إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 30 مارس، ولكن عندما تعرف الأسباب الحقيقية لذلك سيكون لهم رأي آخر".

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري "لقد تحدد لهذه المباراة يوم 25 يناير، وقلت إنه لن تحدث موافقة أمنية على هذا الموعد، فلا يمكن تنظيم مباراة بدون أمن سواء بجماهير أو بدون".

وواصل حديثه "الأمن لا يتعنت بنقل مباراة أو تأجيلها، لسنا مثل سوريا والعراق مثلما يردد البعض، لقد مرت مصر بثورتين وعادت أقوى".

وعن اجتماع يوم الأربعاء أوضح سويلم "الزمالك سيلعب 8 مباريات في فبراير ونفس الوضع بالنسبة للأهلي، وإذا اتفقت الأندية على اقتراح آخر لجدول الدوري في اجتماع غد الأربعاء فلا توجد مشكلة".

وشدد "اتحاد الكرة يتعامل مع مسابقة الدوري بإنكار ذات وعدم مجاملة أحد على حساب الآخر".

وأتم ثروت سويلم حديثه "هناك نقلة أخرى بعد كأس الأمم الإفريقية بعودة الجماهير بصورة طبيعية وإنهاء الحظر على تواجدهم في المدرجات بالسنوات الأخيرة".