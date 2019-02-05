مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضيفا على إنبي

دوري مصري ودوري فرنسي وكأس ألمانيا.. أهلا بكم في الثلاثاء الكروي.

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إنبي يستضيف الأهلي في السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 ويبث على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

قبل مواجهة إنبي والأهلي، يلعب بتروجت أمام وادي دجلة في الثالثة عصرا على أون سبورت والنيل للرياضة أيضا.

وفي فرنسا يلعب أولمبيك مارسيليا ضد بوردو في الثامنة مساءً على بي إن سبورتس 6.

وينطلق دور الـ 16 من كأس ألمانيا بـ 4 مواجهات أبرزهم مواجهة بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن في العاشرة إلا ربع مساءً في لقاء لن يبث على قنوات بي إن سبورتس.

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