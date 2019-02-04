إيهاب جلال: لاعبو المصري تراجعوا بشكل زائد عن اللزوم وكنا قادرين على إنهاء المباراة في الشوط الأول

أرجع إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي تعادل فريقه مع الاتحاد السكندري 2-2 إلى تراجع زائد من لاعبيه للدفاع في الدقائق الأخيرة.

وخطف عمار حمدي تعادلا قاتلا للاتحاد في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عقب المباراة لقناة "أون سبورت": "الحمد لله على كل حال ولكن كنا قادرين على إنهاء المباراة لصالحنا في الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني كنا حريصين على الفوز بشكل زائد عن اللزوم، والاتحاد سيطر على الكرة دون خطورة كبيرة وفي المقابل نحن أهدرنا فرصتين ثم سجل الاتحاد هدفا في أخر المباراة بعد تقدمنا، واعتقد أنهم يستحقون فمدربهم حلمي طولان أستاذنا".

وأشار "تراجعنا للخلف بشكل زائد عن اللزوم، لم نتحرك بسرعة للكرة والتوفيق صاحب عمار حمدي في التسديدة التي ذهبت لمكان صعب".

واستدرك "لست راضيا عن التعادل، لكن الحمد لله على كل حال ونسير خطوة بخطوة ونتطور في كل مباراة عن السابقة ونكتسب الثقة".

ثم أتم "لدينا مشاكل ونعمل على حلها، وقادرون على التعويض في المباريات المقبلة والوصول لمكان جيد في جدول الدوري".

إيهاب جلال قاد المصري في 6 مباريات حتى الآن. انتصر مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة.

ووصل المصري للنقطة 26 في المركز السابع من 20 مباراة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب (الخامس) والإنتاج الحربي (السادس).