شاكيري: لا ننظر لنتائج منافسينا

يعتقد جيردان شاكيري جناح ليفربول أنه لا مشكلة في أن يتجاهل الريدز نتائج منافسيه في الدوري الإنجليزي، ومكان الفريق في جدول الترتيب.

وقال شاكيري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن لا نريد النظر إلى الأندية الأخرى. نحن فقط ننظر إلى أنفسنا. نحن فقط نحاول الفوز بكل المباريات التي نخوضها. نعمل بجد كل يوم وهذا أمر مهم خلال التدريبات، في محاولة لتقديم عروض جيدة".

وأضاف "لا بد أن نكون معاً كفريق واحد. عندما تريد تحقيق النجاح، يجب على كل لاعب منح كل شيء لفريق. نحن نفوز في المباريات كفريق ونخسرها كفريق. كل شيء نقوم به معاً. أنا استمتع كل يوم بالعمل مع هذه المجموعة، وأحاول تحسين نفسي وتحسين الفريق".

ليفربول في صدارة الدوري برصيد 61 نقطة من 24 مباراة، قبل مواجهة وست هام الليلة، بينما يملك سيتي 59 نقطة من 25 مباراة.

ويخوض الريدز تحدياً جديداً مساء الإثنين في لندن أمام وست هام الذي هزمه في أغسطس الماضي برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد، ولكن هذا لا ينفي أن المطارق يشكلون تهديداً.

وأكمل السويسري "وست هام لديه لاعبين جدد وأصحاب خبرة. من الصعب دائماً اللعب ضدهم، ولكن لكل فريق نقاط ضعف. سيعطينا المدرب المعلومات المتعلقة بطريقة لعبنا والتي تساعدنا على تحقيق الفوز".

أحد اللاعبين القادرين على تصدير أزمات لدفاع ليفربول هو ماركو أرناتوفيتش. شاكيري يدرك أن المهاجم النمساوي وزميله السابق في ستوك سيتي، يمكنه أن يقدم الكثير لهجوم فريقه.

وتحدث شاكيري عن أرناتوفيتش: "هو يلعب بجسده وهو قوي للغاية. يجيد التسديد وهو لاعب خطير. لدينا مدافعين جيدين، وأتمنى أن يتمكنوا من التعامل مع التهديد. نحن بحاجة لتقديم أداء جيد ومحاولة الفوز".

ولم يكن ليفربول في أفضل حالاته خلال المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ليستر سيتي في آنفيلد، ومع ذلك يعتقد شاكيري أنه لا داعي للقلق وأن الريدز قادر على تعويض النتيجة.

وأردف شاكيري: "نحن لسنا روبوتات (إنسان ألي)، وفي بعض الأيام لا نكون في أفضل حالاتنا. هذا طبيعي. حتى في الأيام السيئة يمكن تحقيق الفوز بفضل المهارات الفردية. نحن نواصل العمل في التدريب، ومن المهم أن نواصل العمل في المباريات. أعتقد أننا نفعل ذلك، وإذا فعلنا ذلك أثق في أننا سنفوز بالكثير من المباريات".

وأتم "يجب أن نركز حتى نتمكن من الوصول للفوز، وأخذ زمام المبادرة في المباراة. يجب أن نقدم الأداء الجيد للغاية، وهذا هو أهم شيء من جميع اللاعبين في الملعب. المباراة ستكون صعبة".