تقرير - يونايتد يسعى للفوز بسباق ضم موهبة بورنموث

يجهز نادي توتنام عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لضم دافيد بروكس لاعب وسط بورنموث خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن نادي شمال لندن يرغب في الحصول على خدمات اللاعب قبل ان يسعى كبار الدوري الإنجليزي للحصول على خدماته، خاصة وأن مانشستر يونايتد أبدى اهتماما كبير بضم اللاعب.

اللاعب البريطاني صاحب الـ21 عاما والذي لعب لمنتخب إنجلترا تحت 20 عاما قرر تمثيل منتخب ويلز في نوفمبر 2017 وشارك في 9 مباريات دولية حتى الآن.

بروكس يلعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الوهمي وكذلك الجناح الأيمن.

وانضم بروكس إلى بورنموث في صيف 2018 بمبلغ 10.17 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد عقد اللاعب الدولي الويلزي حتى صيف 2022 مع بورنموث.

وشارك بروكس خلال الموسم الجاري في 25 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.