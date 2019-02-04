وكيله: راكيتيتش يريد الاستمرار في برشلونة

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - برشلونة

اعترف وكيل إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة على رغبة الكرواتي في الاستمرار مع الفريق الكتالوني رغم تكهنات برحيله الصيف المقبل.

إيفان راكيتيش

النادي : برشلونة

برشلونة

ويرتبط راكيتيتش بعقد مع برشلونة حتى صيف 2021، لكن تشير التقارير إلى احتمالية رحيله مع وجود أرتورو فيدال وآرثر ميلو تعاقدات الصيف الماضي بجانب التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب أياكس الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ناديي تشيلسي وإنتر بالفعل يرغبان في ضم اللاعب الصيف المقبل.

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وقال أرتورو كاناليس وكيل اللاعب في تصريحات لصحيفة سبورت: "راكيتيتش يريد الرحيل من إسبانيا في الصيف؟ هذا غير ممكن".

وتابع "راكيتيتش بنفسه صرح في حفل توزيع جوائز موندو ديبورتيفو برغبته في التجديد لعدد من السنوات.

وأضاف وكيل اللاعب "رغبة راكيتيتش واضحة وهي الاستمرار مع برشلونة لأطول فترة ممكنة".

ويسعى راكيتيتش لتحقيق لقب الدوري الرابع في خمس سنوات مع برشلونة منذ انضمامه للفريق الكتالوني من إشبيلية في صيف 2014 مقابل ما يقرب من 18 مليون يورو.

ونجح لاعب الوسط الكرواتي الفوز بكأس ملك إسبانيا أربع مرات متتالية ولقب دوري أبطال أوروبا وسجل 33 هدفا في 244 مباراة لعبها بقميص الفريق الكتالوني.

إيفان راكيتيتش برشلونة

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