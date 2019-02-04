تقرير - سيتي يسعى لضم تشيلويل وبيساكا

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

آرون بيساكا

يخطط بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للحصول على خدمات آرون وان بيساكا وبين تشيلويل لاعبا كريستال بالاس وليستر سيتي خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن جوارديولا يرغب في دفع مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الثنائي الإنجليزي.

ويسعى الأزرق السماوي لتعديم خياراته الدفاعية في مركز الظهير الأيمن والأيسر ووجد أن الثنائي هو الأفضل في المسابقة لذلك.

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وشارك بيساكا صاحب الـ21 عاما في 27 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

وتم تصعيد بيساكا من أكاديمية بالاس في يناير 2018، ومنذ ذلك الوقت وهو يقدم مستوى متميزا مع فريقه.

أما تشيلويل صاحب الـ22 عاما فانضم إلى لالفريق الأول لليستر سيتي في صيف 2015 قبل أن يعار إلى هدرسفيلد ثم يعود في يناير 2016.

وشارك الدولي الإنجليزي في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم صنع خلاله 3 أهداف.

في إنجلترا

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