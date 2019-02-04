ناجي: جنش طالبني بالدعاء له في العمرة.. ونيجيريا ليست أقل من الأرجنتين

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن موقف كوميدي تعرض له أثناء أداء مناسك العمرة رفقة محمد عواد لاعب الإسماعيلي.

وقال ناجي ضاحكا: "فوجئت برسالة من محمود عبد الرحيم (جنش) على هاتفي أثناء تواجدي بالحرم، يطالبني فيها بالدعاء له، ولكن يبدو أن الدعوة جاءت عكسية".

وخسر الزمالك أمام جور ماهيا الكيني بنتيجة 2-4 في كأس الكونفدرالية.

وأضاف مدرب المنتخب عبر البرنامج الإذاعي وان تو: "من الوارد أن يكون حارس المرمى ليس في يومه، ما المشكلة، جنش قدم أداء مميزا في 10 مباريات ولم يحالفه التوفيق في مباراة، هذا وارد".

وأشار: "وقبله محمد الشناوي تأثر بحالة فريق الأهلي الفترة الماضية، كيف يتم التشكيك في قدرات حراس مرمى المنتخب، لا نحاسبهم باللقطة، والسخرية منهم أمر غير مقبول".

وأشار: "أتواصل دائما مع حراس المرمى لتصدير طاقة إيجابية واطالبهم بعدم الالتفات لكل التعليقات السلبية والتركيز في عملهم فقط".

وبسؤاله عن إمكانية ضم وجوه جديدة في حراسة المرمى، رد أحمد ناجي: "الدائرة حاليا تضم 5 أسماء، اقترب إليها عامر عامر لاعب الإنتاج الحربي، أتواصل معه باستمرار دون أي تدخل في طريقة عمله مع مدربه المميز عمرو عبد السلام".

وعن تفضيل منتخب مصر مواجهة نيجيريا عن الأرجنتين وديا في مارس، قال مدرب المنتخب: "أعتقد أن الأولوية للاحتكاك بمنتخب إفريقي استعدادا لكأس الأمم، منتخب نيجيريا لا يقل قوة عن الأرجنتين".

واختتم تصريحاته: "مواجهة نيجيريا ستكون تجربة مفيدة للجهاز الفني لأنها احتكاك قوي في أجندة دولية، وقد تكون فرصة لقياس مستوانا وتجربة عناصر جديدة تحت ضغط".