محدّث انتهت في الدوري – الاتحاد السكندري (2) المصري (2) نهاية المباراة

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 16:36

كتب : FilGoal

محمد كوفي مع المصري أمام الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 90 التعاااادل للاتحاد السكندري. ركنية يبعدها الدفاع ويسددها عمار حمدي بصاروخية من حدود منطقة الجزاء في المرمى.

ق. 72 حسين رجب يسدد فوق المرمى

ق. 71 تبديل ثاني للمصري بدخول عبد الله بيكا بدلا من إسلام عطية.

ق. 70 جووول ثاني للمصري. عرضية من أحمد ياسر، يقابلها محمود حمد برأسية في المرمى.

ق. 63 أحمد ياسر يشارك بدلا من سعيدو سيمبوري.

ق. 60 هدف التعادل للاتحاد السكندري. عرضية تمر من مسعود ويبعدها الدفاع لتصل إلى عمار حمدي الذي يودعها المرمى.

ق. 48 كرة طويلة يحصل عليها محمود وادي وينفرد من الجهة اليسرى لكن يسدد في جسد الزنفلي.

تبديل مع بداة الشوط الثاني بدخول خالد قمر بدلا من تشوكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية يخطيء الزنفلي في التعامل معها ويتابعها حسين رجب، لكن ترتطم في العارضة العلوية للمرمى.

ق. 43 كرة ثابتو ينفذها السيد سالم وينقذها أحمد مسعود ببراعة إلى ركنية.

ق. 31 رأسية جديدة خطيرة للمصري مخالفة نفذها سيمبوري داخل المنطقة، وقابلها إسلام عطية برأسية بجانب المرمى.

ق. 23 رأسية جديدة من وادي في القائم الأيسر.

ق. 17 تبديل اضطراري بدخول عمار حمدي بدلا من كريم ممدوح في صفوف الاتحاد.

ق 12: سيمبوري يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 11: ركلة جزاء للمصري حصل عليها محمود وادي بعدما لمست الكرة يد مدافع الاتحاد

ق. 5 رأسية رائعة من محمود وادي بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة

في الدوري الاتحاد السكندري المصري

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