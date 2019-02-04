المدعي العام التركي يطالب بسجن توران 12 عاما وستة أشهر

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 16:05

كتب : FilGoal

أردا توران

طالب ممثلو الادعاء في تركيا بالحكم على أردا توران لاعب وسط باشاك شهير المعار من برشلونة بالسجن لمدة 12 عاما وستة أشهر.

أردا توران

النادي : بلدية إسطنبول

وكان الدولي السابق في تركيا قد شارك مؤخرا في مشادة مع مغني البوب بيركاي شاهين وتسبب في كسر أنفه بملهى ليلي بأسطنبول.

وقاضى مغني البوب اللاعب توران وزعم حمله لبندقية بالإضافة للتحرش اللفظي بزوجته مما تسبب في المشادة بينهما.

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ويواجه حاليا توران عددا من التهم تشمل التحرش الجنسي وإلحاق إصابات متعمدة وإطلاق النار بسلاح ناري وحمل السلاح بدون ترخيص بالإضافة للتسبب في ذعر.

وقال محامي بيركاي في بيان نشرته صحيفة "ديلي ساباه": "لدي ثقة كاملة بالعدالة وأن توران سيقضي مدة عقوبته".

وكشفت زوجة بيركاي شاهين أن أردا توران تحرش بها بتعليقات موحية لها قبل أن يهاجمه زوجها.

وكان توران قد تعرض لغرامة تقدر بـ 370 ألف يورو بسبب سوء السلوك والمواقف غير المتوافقة مع أخلاقيات النادي.

أردا توران باشاك شهير

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