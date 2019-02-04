ريدناب: صلاح ينافس هؤلاء على جائزة أفضل لاعبي الموسم ولكن عليه تعزيز فرصته

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون - ليفربول

يعتقد جايمي ريدناب لاعب ليفربول السابق أن محمد صلاح نجم الريدز ينافس 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة الموسم الماضي.

وقال ريدناب في عموده الأسبوعي بجريدة ديلي ميل "هناك أكثر من لاعب ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

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وأضاف "فيرجيل فان دايك هو أبرز المرشحين فقد حول ليفربول إلى فريق صلب دفاعيا، مما جعله الأقرب للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عامًا".

واستمر "صلاح صاحب الجائزة الموسم الماضي يجب أن يعزز فرصته في الدفاع عن اللقب، فقد واصل تألق الموسم الماضي بتصدره قائمة هدافي الدوري هذا الموسم بـ16 هدفاً".

ويجد صلاح منافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أوباميانج الذي سجل 15 هدفا وهاري كين وسيرجيو أجويرو الذان أحرزا 14 هدفا.

ويؤمن ريدناب أن سون لاعب توتنام وزميله هاري كين وبيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال وإدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي ينافسون ثنائي ليفربول على الجائزة.

محمد صلاح ليفربول

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