سولشاير: لا يمكنك أن تلعب كرة قدم جميلة في كل مباراة

أسهب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في الإشادة بالأداء الدفاعي الذي قدمه فريقه في مباراة ليستر سيتي.

وحقق يونايتد فوزا صعبا على ليستر بهدف سجله ماركوس راشفورد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه :نعلم أننا قادرون على اللعب بصورة أفضل، ولكن لا يمكنك أن تلعب كرة قدم جميلة في كل مرة".

وأضاف "أمام ليستر لم يكن بمقدورنا السيطرة على المباراة ولكن عندما لم نتمكن من ذلك كنا نقاتل من أجل الفوز بالكرة الثانية، وقد كنا ندافع بكل بسالة وبصورة جماعية، وكنا نتصدى للكرة برؤوسنا".

وأوضح المدرب النرويجي "ينبغي علي أن أقول إننا قد قدمنا أداءً دفاعيًا قويًا من داخل منطقة الجزاء".

وواصل "كما قلت فقد كنا ندافع بأجسامنا على خط المرمى، وكان هناك إصابات في الأنف والركبة، إضافة إلى كدمات في السيقان. وقد قاتلوا من أجل الخروج بنقاط المباراة الثلاث. أعتقد أننا نستحق نقاط المباراة نتيجة لذلك. في الشوط الثاني كان من الممكن أن نسيطر على الكرة بصورة أكثر، وكان من الممكن أن نبطئ من وتيرة اللعب. ولكننا دافعنا بصورة جيدة. إيريك بايلي وفيكتور ليندلوف كانا رائعين وكذلك دافيد دي خيا".

وأردف "إن كان لديك الأساس الذي يمكنك من الخروج بشباك نظيفة سيكون لديك دومًا فرصة للفوز بإحدى المباريات ونحن نمتلك حارس مرمى ينقذنا، ولدينا رباعي في خط الدفاع يضحون بكل شيء داخل منطقة الجزاء، ولدينا لاعبو خط وسط قاما بتصديين رائعين، وقد كان أمرًا مذهلاً بكل تأكيد أن نشاهد ذلك وقد كان الموقف رائعًا بكل تأكيد منذ وصولي".