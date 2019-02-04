كورتوا: فينيسيوس جونيور يشبه هازارد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا أن زميله فينيسيوس جونيور يشبه في طريقة لعبه إدين هازارد لاعب تشيلسي وزميله في المنتخب البلجيكي.

وسجل البرازيلي جونيور في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة.

وأثنى كورتوا على أداء وإمكانيات زميله قائلا: "نعم هو يقدم مستوى رائع ويذكرني بشخص ما هو هازارد".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "جونيور لديه الكثير من الثقة بالنفس والإيمان بقدراته رغم سنه وهو يلعب بجرأة كبيرة ودون خوف".

وتابع "لذلك هو يشبه هازارد للغاية وأعتقد أنه مازال أمام الكثير ليقدمه".

وبعد الفوز على آلافيس أوضح "هذا الانتصار كان هاما للغاية خاصة أنهم يدافعون جيدا واعتبرهم خصم قوي، لذلك نحن سعداء بما حققناه".

وواصل كورتوا حديثه "نحن الآن في حالة جيدة وحققنا الفوز في كل مباراة منذ مواجهة سوسيداد وحتى تلك كنا نستحق الفوز".

وأتم حارس مرمى ريال مدريد تصريحاته "الآن هناك سلسلة من المباريات المهمة، بطولة كأس الملك ومواجهة أتليتكو ودوري أبطال أوروبا".

ويلعب ريال مدريد أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أيام من مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.