مدرب لايبزج يحذر تيمو فيرنر من الانضمام إلى ليفربول بسبب نابي كيتا

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 12:46

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر

حذر رالف رانكيك مدرب نادي ريد بول لايبزج لاعبه تيمو فيرنر من الانضمام إلى نادي ليفربول خوفا من تكرار مصير نابي كيتا لاعب وسط الحمر. وذلك في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس في نسختها الألمانية.

نابي كيتا

النادي : ليفربول

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

ليفربول

وصرح رانكيك قائلا: "كيتا كان رائعا هنا، لكنه يعاني في ليفربول".

وأضاف "على المدى البعيد لم يعد ذلك اللاعب الذي كان يلعب يوما لنادي ريد بول لايبزج، الأمور المحيط به يجب أن تقدم ملامح إلى تيمو فيرنر، هذه هي الحالة الموجودة أمامنا".

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وأتم "كانت لدينا حدود مادية في عروضنا لتجديد العقد وبالتالي قدمنا أقصى ما يمكننا تقديمه ولم يجد نفعا".

وينتهي عقد الدولي الألماني مع فريقه في صيف 2020، ما يعني أن ناديه سيضطر لبيعه في الصيف المقبل خوفا من رحيله مجانا، خاصة بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

وأبدى نادي بايرن ميونيخ حسب تقارير صحفية اهتمامه بضم المهاجم صاحب الـ22 عاما.

وشارك فيرنر خلال الموسم الجاري في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع خلالها 3 أهداف أخرى.

وانضم فيرنر إلى لايبزج قادما من شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 14 مليون يورو.

كيتا انضم إلى ليفربول بمبلغ 60 مليون يورو خلال الصيف الماضي وشارك خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات ما بين أساسي وبديل وصنع هدفا وحيدا، وشارك في الدوري 10 مباريات كأساسي و7 كاحتياطي من أصل 25 جولة.

ليفربول نابي كيتا

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