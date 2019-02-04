ثلاثي بايرن المصاب يعود للتدريبات الجماعية.. وفرصة الظهور أمام ليفربول كبيرة

عاد الثلاثي أرين روبن وفرانك ريبيري وتياجو ألكانتارا لاعبو بايرن ميونيخ لتدريبات الفريق الجماعية في بداية مرحلة العودة للمباريات.

وأفاد موقع بايرن يوم الإثنين أنه في تطور جيد لحالة اللاعبين البدنية، وفي ظل الأجواء الباردة للغاية عاد الثلاثي للتدريبات الجماعية.

وبذلك قد يلحق الثلاثي بمواجهة ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.

في السياق نفسه، شارك مانويل نوير حارس الفريق في المران بالركض فقط، دون استخدام يده.

فالشكوك تحوم حول إمكانية لحاق نوير بمباراة فريقه الهامة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وغاب نوير عن خسارة فريقه على يد باير ليفركوزن في الدوري الألماني بسبب إصابة في يده.

ورد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن على سؤاله هل يحلق نوير بلقاء ليفربول بقوله: "نتمنى ذلك".

وأضاف "نتمنى ألا تأخد الإصابة وقتا طويلا".

وأوضح "سنتابع حالة نوير ونرى قبل كل مباراة هل يمكننا الدفع به أم لا، وذلك حسب حالته".