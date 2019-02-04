انتهاء أزمة مواجهة الأهلي والحدود.. الأحمر يحدد موعد السفر إلى تنزانيا

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني على تحديد السبت الموافق التاسع من فبراير الجاري موعدا للسفر إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.

وبذلك انتهت أزمة مواجهة الأهلي لحرس الحدود والمقرر لها الجمعة المقبل والتي كانت مهددة بالتأجيل بسبب ظروف السفر.

وكان الأهلي قد نشر في بيان رسمي أن مواجهة الحدود مهددة بالتأجيل بسبب ظروف الطيران التي كانت ستجبر الفريق على السفر فجر الجمعة المقبل وهو نفس يوم مواجهة حرس الحدود. (من هنا)

ويلتقي الأهلي فريق إنبي في السادسة من مساء غد الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري.

وتقرر أن يسبق سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني بعثة الأهلي إلى تنزانيا بالسفر يوم الجمعة من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.