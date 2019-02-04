انتهاء أزمة مواجهة الأهلي والحدود.. الأحمر يحدد موعد السفر إلى تنزانيا

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 12:12

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - سيمبا

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني على تحديد السبت الموافق التاسع من فبراير الجاري موعدا للسفر إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.

أخبار متعلقة

عامر حسين: لعب الأهلي والزمالك 28 فبراير سيكون غير مريح للأبيض خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع معلول.. موافقة مبدئية ولكن الأهلي يُعلق على "التحرك لتجديد عقد أزارو ومعلول وأجايي" كرة طائرة – سيدات الصفاقسي يتوجن بالبطولة العربية على حساب الأهلي

وبذلك انتهت أزمة مواجهة الأهلي لحرس الحدود والمقرر لها الجمعة المقبل والتي كانت مهددة بالتأجيل بسبب ظروف السفر.

وكان الأهلي قد نشر في بيان رسمي أن مواجهة الحدود مهددة بالتأجيل بسبب ظروف الطيران التي كانت ستجبر الفريق على السفر فجر الجمعة المقبل وهو نفس يوم مواجهة حرس الحدود. (من هنا)

ويلتقي الأهلي فريق إنبي في السادسة من مساء غد الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري.

وتقرر أن يسبق سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني بعثة الأهلي إلى تنزانيا بالسفر يوم الجمعة من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

كورتوا: فينيسيوس جونيور يشبه هازارد 30 دقيقة | أوروبا
مدرب لايبزج يحذر تيمو فيرنر من الانضمام إلى ليفربول بسبب نابي كيتا 36 دقيقة | أوروبا
ثلاثي بايرن المصاب يعود للتدريبات الجماعية.. وفرصة الظهور أمام ليفربول كبيرة 55 دقيقة | أوروبا
انتهاء أزمة مواجهة الأهلي والحدود.. الأحمر يحدد موعد السفر إلى تنزانيا ساعة | الدوري المصري
بافار: من السهل رفض بقية العروض من أجل بايرن ميونيخ ساعة | أوروبا
ضربة موجعة.. مدافع ليفربول يخضع لعملية جراحية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات

قد ينال إعجابك