بافار: من السهل رفض بقية العروض من أجل بايرن ميونيخ

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 12:12

كتب : FilGoal

بافار

قال بينجامين بافار مدافع شتوتجارت الذي سينضم إلى بايرن ميونيخ في الصيف، إنه لم يفكر للحظة في عرض العملاق البافاري مشددا على أنه كان من السهل رفض بقية العروض الأخرى. وذلك في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وصرح بافار قائلا: "حينما أتى عرض بايرن ميونيخ، فلم أفكر للحظة".

وأضاف "بايرن أفضل فريق في العالم بالنسبة لي".

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وواصل "كان من السهل أن أرفض بقية العروض الأخرى للتوقيع مع بايرن".

وتألق بافار رفقة منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 وتوج بطلا للبطولة على حساب كرواتيا.

ويمتلك بافار بصمته الخاصة في كأس العالم 2018، إذ أنه سجل أفضل هدف في البطولة ضد الأرجنتين في دور الـ16.

وانضم صاحب الـ22 عاما إلى شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 5 ملايين يورو، وكان تعاقده مع فريقه يمتد حتى صيف 2021.

وأعلن بايرن ميونيخ في وقت سابق عن ضم بافار من شتوتجارت بقعد يمتد لـ5 مواسم. (طالع التفاصيل)

في ألمانيا سوق الانتقالات

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