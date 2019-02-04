ضربة موجعة.. مدافع ليفربول يخضع لعملية جراحية

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 12:11

كتب : FilGoal

كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أنباء حزينة بشأن جو جوميز مدافع الفريق الذي يغيب عن الملاعب منذ بداية ديسمبر بسبب الإصابة.

غوميز أصيب بكسر في أسفل الساق خلال فوز الريدز على بيرنلي 3-1 يوم 5 ديسمبر الماضي.

وأوضح كلوب يوم الاحد أنه لا يوجد تاريخ محدد لعودة الدولي الإنجليزي و عندما سُئل إن كان يحتاج لتدخل جراحي قال: "لا أعلم ذلك، ربما"، لكنه شدد يوم الإثنين أن اللاعب سيخصع لعملية جراحية.

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنها ضربة موجعة للاعب ولنا، لأنه قبل الإصابة كان يقدم مستويات رائعة".

وواصل "ولكن من المهم ألا نتحمل أي مخاطرة، سواء بالنسبة للوقت الحاضر أو في المستقبل، لذلك قمنا بتنفيذ هذا الإجراء وسيعود للملاعب عندما يكون مستعدًا".

وأردف "لقد كان موقفه خلال فترة إعادة التأهيل رائعاً لكنه لم يشفى كما كنا نحب، لذلك سنقوم بهذا التدخل الجراحي ومن ثم سيعود".

المدافع البالغ من العمر 21 عاما ظهر في 18 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وكان يساعد الريدز في مركز الظهير الأيمن وفي قلب الدفاع.

كان المدرب الألماني قد أكد يوم الأحد أن "الأمور لا تسير كما نريد، هكذا هو الأمر. يحتاج للمزيد من الوقت".

وشدد "كان هناك بعض الأوقات التي ظننا فيها أنه يستطيع عمل هذا او ذاك ولكن الأمور ستأخذ بعض الوقت لا نستطيع قول أكثر من ذلك".

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم الإثنين ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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يورجن كلوب ليفربول جو جوميز

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