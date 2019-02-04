عبد الفتاح: إلغاء الدوري كارثة.. من الصعب أن يفكر اتحاد الكرة في ذلك القرار

شدد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري ورئيس لجنة الحكام أن رغبة المجلس قوية في استكمال مسابقة الدوري حتى نهايتها لأن الإلغاء سيتسبب في كارثة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "إلغاء الدوري سيكون كارثة بنسبة 100%، والبعض يروج أن اتحاد الكرة يريد ذلك وهو كلام عار تماما من الصحة".

وتابع "لدى جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تصميم كامل لاستكمال المسابقة، والجميع شدد على ضرورة استمرار البطولة لنهايتها".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "إلغاء الدوري سيؤدي إلى خسائر بالجملة لاتحاد الكرة لأنه مرتبط بشركة راعية والتزامات مالية".

وشدد في ختام حديثه "من الصعب التفكير من الأساس في إلغاء الدوري من جانب اتحاد الكرة".

ويرفض بيراميدز مواجهة الأهلي في مباراة الدور الثاني، قبل مواجهة الأهلي للزمالك في مباراة الدور الأول.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، ضد إنبي والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والإسماعيلي، أما بيراميدز فلا يتبقى له أي مباراة مؤجلة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 45 نقطة من 18 مباراة. بيراميدز ثانيا بـ 39 نقطة من 20 مباراة. الأهلي ثالثا بـ 33 نقطة من 16 مباراة.