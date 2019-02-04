ثروت سويلم: الدوري سيكتمل رغم تخوف الكثيرين.. وحل مشكلة ملعبي الإسماعيلي والمصري

شدد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري على استكمال مسابقة الدوري العام هذا الموسم رغم التخوفات المحيطة.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "الدوري سيكتمل رغم تخوف الكثيرين من إلغاء المسابقة".

وشدد "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يبذل مجهودا كبيرا من أجل إنجاح البطولة في النهاية".

وعن المشاكل التي تواجه المسابقة أوضح سويلم "المشكلة الأخيرة كانت في تحديد ملعبين للإسماعيلي والمصري في ظل إغلاق بعض الملاعب التي ستسضيف كأس أمم إفريقيا".

وتابع "بعد التنسيق بين عامر حسين ورئيسي الناديين، اتفقنا أن يلعب الإسماعيلي مبارياته باستاد جهاز الرياضة العسكري والمصري باستاد السويس".

وأتم سويلم تصريحاته "الدوري سيكتمل فهو من أقوى النسخ التي أقيمت وأتمنى التوفيق لكل الأندية".

وكان نادي بيراميدز قد أعلن رفضه مواجهة الأهلي في الدور الثاني والمقرر لها يوم 28 فبراير قبل أن يلعب الأهلي مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول والمقرر لها يوم 30 مارس.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين من الدور الأول، ضد إنبي والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والإسماعيلي، أما بيراميدز فلا يتبقى له أي مباراة مؤجلة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 45 نقطة من 18 مباراة. بيراميدز ثانيا بـ 39 نقطة من 20 مباراة. الأهلي ثالثا بـ 33 نقطة من 16 مباراة.