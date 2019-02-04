مواعيد مباريات الاثنين 4-2-2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول للتشبث بالصدارة وبيراميدز ضد الداخلية

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 00:37

كتب : FilGoal

ليفربول و وست هام

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والموافق 4 فبراير 2019، والقنوات الناقلة.

في الدوري الإنجليزي يواجه وست هام يونايتد في لندن استيديوم في الساعة العاشرة مساء، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

وفي الدوري المصري، يستضيف الاتحاد السكندري المصري في الساعة الخامسة وهي المباراة المذاعة عبر أون سبورت.

وفي السابعة والنصف يستضيف الداخلية بيراميدز، وهي أيضا مذاعة عبر أون سبورت.

وفي إسبانيا، يواجه رايو فاييكانو ديبورتيفو ليجانيس في العاشرة مساء وهي المباراة المذاعة على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي، يواجه كالياري بأتالانتا في العاشرة مساء وفروزينوني ضد لاتسيو في الثامنة مساء.

في السعودية، يواجه الوحدة بقيادة أحمد حسام "ميدو" اتحاد جدة في السابعة والربع.

ويستضيف الشباب الرائد في الساعة الخامسة و25 دقيقة، وقبلها بـ5 دقائق يستضيف الفتح الهلال.

طالع بقية مباريات اليوم من هنا

مواعيد مباريات الاثنين 4 فبراير 2019

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