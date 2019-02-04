بالفيديو – بحضور سولشاير.. سان جيرمان يخسر لأول مرة في الدوري من ليون

خسر باريس سان جيرمان لأول مرة هذا الموسم في الدوري الفرنسي من ليون اليوم الأحد بنتيجة 2-1.

ولم يستطع سان جيرمان الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه ليون في الجولة الـ23 من الدوري.

افتتح المتألق أنخيل دي ماريا التسجيل في الدقيقة السابعة.

لكن ليون رد بهدفي موسى ديمبيلي في الدقيقة 33، ونبيل فقير في الدقيقة 49 "من ركلة جزاء".

وجاء سقوط باريس سان جيرمان أمام أعين أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد والذي حضر المباراة من المدرجات، لمشاهدة منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم سان جيرمان أولا بهدف من دي ماريا بعد مجهود من جوليان دراكسلر حيث قطع الكرة في نصف الملعب ومرر كرة جميلة للجناح الأرجنتيني الذي سجلها في الشباك.

انتفض ليون بشدة بعد الهدف، وتألق ألفونس أريولا حارس سان جيرمان في التصدي لفرص أصحاب الأرض.

لكن تألق حارس سان جيرمان كان له نهاية، بعدما استقبل ديمبيلي عرضية من أمامه وسجلها في الشباك معادلا النتيجة.

وواصل ديمبيلي تألقه ونجح في الحصول على ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من تياجو سيلفا.

ونفذ فقير ركلة الجزاء بنجاح، ليخطف لليون التقدم على متصدر الدوري الفرنسي.

ثم جاء الدور على أنتوني لوبيز حارس ليون ليتألق أمام دراكسلر وكيليان مبابي ويحافظ لفريقه على الفوز على متصدر الدوري.

وتوقف رصيد سان جيرمان عند 56 نقطة في الصدارة، فيما عزز ليون موقعه في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.