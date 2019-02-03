بالفيديو – أفضل استعداد للكلاسيكو.. ريال مدريد يقبل هديتي برشلونة وأتليتكو ويهزم ألافيس بثلاثية

قبل ريال مدريد هديتي برشلونة وأتليتكو مدريد وفاز على ديبورتيفو ألافيس 3-0 اليوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

واستغل الميرنجي تعثر برشلونة المتصدر بالتعادل مع فالنسيا 2-2، وخسارة أتليتكو مدريد الوصيف من ريال بيتيس 1-0.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 في المركز الثالث، خلف برشلونة بفارق 8 نقاط وأتليتكو بفارق نقطتين.

افتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 30، وعزز فينسيوس جونيور التقدم بهدف في الدقيقة 81، واختتم ماريانو دياز الحفل بالهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

شكل بنزيمة التهديد الأول لريال مدريد على مرمى الضيوف بتسديدة مقوسة جميلة في الدقيقة التاسعة لكنها مرت بجوار القائم.

وتصدى فيرناندو باتشيكو حارس ألافيس لتسديدة قوية من فينسيوس وحولها إلى ركنية في الدقيقة 16.

وأخيرا، جاء الفرج على يد بنزيمة الذي استقبل عرضية سيرخيو ريجلون وحولها للشباك بنجاح معلنا التقدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1-0.

في الشوط الثاني، خرج جاريث بيل وشارك ماركو أسينسيو ودخل ماريانو دياز بدلا من بنزيمة.

وجاء الدور على فينسيوس لتكليل مجهوده في المباراة بهدف رائع، بعدما تبادل الكرة مع أسينسيو ثم استقبل عرضيته بتسديدة جميلة على يسار الحارس.

وقبل نهاية المباراة ألغى الحكم هدفا ثالثا لريال مدريد سجله ألفارو أودريوزولا بداعي التسلل.

لكن أودريوزولا رد بصناعة الهدف الثالث الرائع من عرضية استقبلها ماريو دياز برأسية ممتازة سكنت الشباك.

وانتهى الحفل المدريدي بثلاثية، ليكون أفضل استعداد لكلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك ضد برشلونة يوم الأربعاء.