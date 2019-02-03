حكام تونس يعودون للدوري المصري.. السرايري يقود مواجهة الداخلية وبيراميدز

عاد الحكام التونسيون إلى التحكيم في الدوري المصري، حيث أعلن اتحاد الكرة عن تكليف يوسف السرايري لقيادة مباراة الداخلية وبيراميدز في الدوري المصري.

ويعاون السرايري كل من أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكما رابعا.

وكان الاعتماد على حكام تونس في مباريات الدوري المصري قد توقف بعد قرارات جدلية لمحرز المالكي في مباراة الإنتاج الحربي وبيراميدز التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في 15 يناير الماضي.

ويأتي قيادة الحكام التونسيين لمباريات الدوري المصري كجزء من بروتوكول تعاون يشهد أيضا تحكيم نظرائهم المصريين لمباريات في الدوري التونسي.

أما مباراة الاتحاد والمصري، فيقودها تحكيميا محمد الحنفي.

مواجهات أدارها السرايري للفرق المصرية

أدار يوسف السرايري 3 مباريات للأهلي في وقت سابق. مواجهتان أمام الوداد الرياضي المغربي.

مواجهة أولى في دور مجموعات 2016 وانتهت بالتعادل السلبي. ومواجهة ثانية في دور مجموعات 2017 وانتهت بفوز الأهلي بثنائية مقابل لا شيء.

وكذلك كان حكما لمباراة هورويا الغيني في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الموسم الماضي والتي فاز بها الأهلي 4-0.

ظهور السرايري مع الفرق المصرية لم يتوقف عند الأهلي فقط، بل الزمالك وسموحة والمصري وإنبي أيضا.

في دور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا 2016، تعادل الزمالك بهدف لكل فريق مع مولودية بجاية الجزائري في الجزائر.

تعادل الزمالك كتب وصول الفريق الأبيض إلى دور المجموعات وذلك بسبب الانتصار في الذهاب بثنائية مقابل لا شيء.

الزمالك نجح في الوصول لدور الـ 16 الثاني من بطولة الكونفدرالية عام 2015 بعد الانتصار على الفتح الرباطي المغربي.

وانتصر الفريق الأبيض 3-2 في المغرب تحت إدارة الحكم التونسي، ليصعد الزمالك على الرغم من التعادل السلبي في مصر.

الظهور الأخير للحكم التونسي مع الأندية المصرية، كان في لقاء المصري أمام الهلال في كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

المصري ضرب الهلال بثنائية ليضمن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.

كن الحكم التونسي شهد توديع المصري لبطولة الكونفدرالية في 2017. أدار لقاء الفريق البورسعيدي أمام كمبالا سيتي الأوغندي في بورسعيد.

المصري انتصر بهدف مقابل لا شيء ولكن المباراة اتجهت لركلات الترجيح بسبب انتصار كمبالا ذهابا بنفس النتيجة.

وفي ركلات الترجيح، انتصر كمبالا 4-3 ليودع المصري البطولة.

سموحة أيضا لعب تحت إدارة يوسف السرايري وذلك في مجموعات دوري الأبطال 2015.

الفريق السكندري افتتح مبارياته في دور المجموعات بالانتصار على المغرب التطواني 3-2.

والظهور الأول للحكم التونسي مع الأندية المصرية كانت في 2013 مع إنبي في كأس الكونفدرالية.

إنبي انتصر على سان جورج بثلاثية مقابل هدف ولكن الفريق البترولي فشل في الوصول لمجموعات الكونفدرالية بسبب الخسارة ذهابا 2-0.