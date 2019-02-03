عمرو جمال: فوجئت بتفعيل عقدي حتى 2021.. وأغلقت أي طريق أمام وسطاء الزمالك

قال عمرو جمال مهاجم الأهلي إنه توقع أن عقده مع النادي سينتهي بعد ستة أشهر عند وضعه بقائمة الانتظار.

وصرح جمال خلال استضافته بقناة ناديه: "فوجئت بتوثيق عقدي على النظام الإلكتروني حتى صيف 2021 أثناء التجهيز لانتقالي لأحد أندية البرتغال، لقد قمت بتجديد التعاقد قبل إعارتي إلى هلسنكي الفنلندي ولكن دون توثيقه".

وأضاف في سياق متصل: "طوال الفترة الماضية لم يتفاوض معي أحد من مسؤولي الزمالك، كما أنني أغلقت هذا الباب تماما أمام محاولات بعض الوسطاء".

وكشف مهاجم الأهلي أنه كان على وشك الانتقال إلى لوزيرين السويسري عندما كان ليس مرتبطا بعقد مع الأهلي في 2012.

وأشار "كنت أشعر بعدم الاهتمام بتواجدي في الأهلي، لقد تدربت مع أحمد بلال وفضل وأسامة حسني وجدو وفرانسيس ومتعب وتنافست معهم، حينها تلقيت العرض السويسري عن طريق سميح ساويرس".

واستدرك: "إلا أنني فوجئت بان كابتن محمود الخطيب يريد عقد جلسة معي، بعدها وقعت على العقد دون تردد، وحفزني وطالبني بالتركيز ومحاولة إحراز 6 أهداف في الفترة التالية إلا أنني سجلت ما يقرب من 26 هدفا في أول موسم".

ولفت عمرو جمال إلى أنه تلقى فيما بعد عروضا من أندية أوروبية أخرى مثل أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني.

واختتم تصريحاته: "إلا أن رئيس النادي السابق محمود طاهر وعدني حينها بالرحيل في يناير، ونبهني بعدم الحديث في الأمر لوسائل الإعلام لأن الفريق لا يقف على أي لاعب، ثم تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وبعدها قامت الإدارة بتعديل عقدي".