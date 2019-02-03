بالفيديو – تأثير ميهالوفيتش.. بعد غياب 134 يوما.. بولونيا يعود للانتصارات على حساب إنتر

في أولى مباريات سينيا ميهالوفيتش، عاد بولونيا للانتصارات في بطولة الدوري على حساب إنتر ميلان بعد غياب 134 يوما.

وحقق بولونيا فوزا ثمينا على حساب إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

أهدر ماورو إيكاردي فرصة تقدم سريع جدا لإنتر في الدقيقة الأولى من تمريرة بالخطأ للمدافع وضعته في حالة انفراد بالمرمى، لكنه سدد بجانب المرمى بقليل.

وسجل فيدريكو سانتاندير هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة الـ33 برأسية قابل بها كرة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدف مقابل لا شيء.

الفوز هو الأول لبولونيا في بطولة الدوري منذ 134 يوما، وبالتحديد منذ الفوز على روما بهدفين يوم 23 سبتمبر الماضي.

ويعد الفوز هو الأول لبولونيا أيضا على حساب إنتر ميلان منذ عام 2013، في مباراة ميهالوفيتش الأولى كمدرب للفريق خلفا لفيليبو إنزاجي.

ورفع بولونيا رصيده للنقطة الـ17 في المركز الـ18، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة الـ40 في المركز الثالث.