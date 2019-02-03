بالفيديو – تأثير ميهالوفيتش.. بعد غياب 134 يوما.. بولونيا يعود للانتصارات على حساب إنتر

الأحد، 03 فبراير 2019 - 21:23

كتب : FilGoal

بولونيا وإنتر ميلان

في أولى مباريات سينيا ميهالوفيتش، عاد بولونيا للانتصارات في بطولة الدوري على حساب إنتر ميلان بعد غياب 134 يوما.

وحقق بولونيا فوزا ثمينا على حساب إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

أهدر ماورو إيكاردي فرصة تقدم سريع جدا لإنتر في الدقيقة الأولى من تمريرة بالخطأ للمدافع وضعته في حالة انفراد بالمرمى، لكنه سدد بجانب المرمى بقليل.

أخبار متعلقة

بالفيديو - بروفة السوبر.. يوفنتوس يتجاوز بولونيا بالبدلاء ويواصل حملة الدفاع عن لقب الكأس بالفيديو - الفارق لن يتسع مع يوفنتوس.. ميرتينس يخطف فوزا قاتلا من بولونيا الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا بالفيديو - رونالدو يصنع وديبالا يسجل.. يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية

وسجل فيدريكو سانتاندير هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة الـ33 برأسية قابل بها كرة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدف مقابل لا شيء.

الفوز هو الأول لبولونيا في بطولة الدوري منذ 134 يوما، وبالتحديد منذ الفوز على روما بهدفين يوم 23 سبتمبر الماضي.

ويعد الفوز هو الأول لبولونيا أيضا على حساب إنتر ميلان منذ عام 2013، في مباراة ميهالوفيتش الأولى كمدرب للفريق خلفا لفيليبو إنزاجي.

ورفع بولونيا رصيده للنقطة الـ17 في المركز الـ18، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة الـ40 في المركز الثالث.

في إيطاليا بولونيا إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – ريال مدريد (0) - (0) \ألافيس 6 دقيقة | أوروبا
في مباراة باللون الأحمر.. أحد يفوز على الاتفاق في غياب مؤمن وجمعة ومشاركة السيد 16 دقيقة | المحترفون
إيمري يعترف: سيتي متفوق علينا.. لدينا مجموعة من الشباب يمكنهم التحسن مع الوقت 18 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – تأثير ميهالوفيتش.. بعد غياب 134 يوما.. بولونيا يعود للانتصارات على حساب إنتر 27 دقيقة | أوروبا
قبل مواجهتهما.. مدرب النجوم: الزمالك خسر أمام جور ماهيا بالصدفة 32 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: هذا سبب غضبي أمام أرسنال.. وأفضل أن أكون مضغوطا من مركز ليفربول 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك