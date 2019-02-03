منتخب مصر يجيب عن سبب ملاقاة نيجيريا. عدد الوديات قبل أمم إفريقيا ومتى يظهر الزي الجديد

الأحد، 03 فبراير 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف محمد النني في النيجر

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن سبب اختيار نيجيريا لمواجهتها وديا، بالإضافة عن عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق قبل أمم إفريقيا وموعد ظهور زي المنتخب الجديد.

وقال إيهاب لهيطة في فيديو لمركز اتحاد الكرة الإعلامي: "اختيار نيجيريا جاء لقرب المسافة مع النيجر التي سنواجهها في تصفيات أمم إفريقيا قبلها، بالإضافة لأنه منتخب قوي بكل تأكيد وله سمعته".

وأضاف "عدلنا اختياراتنا للاستعداد لأمم إفريقيا بعد فوزنا بالتنظيم، ولا يتبقى سوى أن يكون توقف ما قبل البطولة جيدا وكافيا، وهذا فقط ما نطلبه من اتحاد الكرة".

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لهيطة أتبع "المباريات الودية ستقام داخل مصر ولا نية لإقامتها خارج البلاد، وعددها سيكون من مباراتين إلى ثلاثة والأقرب مواجهة منتخبات إفريقية لصعوبة مواجهة منتخبات أوروبية بذلك الوقت".

وانتقل مدير منتخب مصر للحديث عن موعد ظهور زي المنتخب الجديد، فقال "تعاقدنا مع شركة بوما لتوريد ملابس منتخب مصر لأربع سنوات مقبلة عقب انتهاء التعاقد مع أديداس".

وأتم "سيكون الظهور الأول بالزي الجديد خلال فترة توقف شهر مارس المقبل".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر ونيجيريا خلال شهر مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا وفي لقاء ودي.

منتخب مصر بوما إيهاب لهيطة

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