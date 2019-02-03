بالفيديو - رائعة بوجبا-راشفورد تنصر يونايتد على ليستر ويرتقي للخامس مؤقتا

للمباراة العاشرة لمانشستر يونايتد تحت قيادة أوليه سولشاير، والشياطين الحمر يحافظون على سجلهم بدون هزيمة، بفوز جديد على ليستر سيتي.

فاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

بدأ مانشستر يونايتد اللقاء بشكل ضاغط، عرضية رائعة من لوك شاو تصل على رأس ماركوس راشفورد داخل منطقة الست ياردة في الدقيقة الرابعة، ورأسية لكنها تمر من أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة، سجل راشفورد هدف التقدم. تمريرة رائعة من بول بوجبا إلى راشفورد، والذي بدوره سدد بقوة في المرمى مسجلا الأول.

وكاد جيمي فاردي يسجل التعادل لليستر سيتي في الدقيقة الـ34. تمريرة بارعة وصلته عند حدود منطقة جزاء فريق مانشستر يونايتد، لكن الدفاع قطع الكرة في اللحظة الأخيرة وأبعد الخطر عن منطقته، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدف.

الشوط الثاني

وتواصل ضغط ليستر سيتي في الشوط الثاني، ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ46، سددها جاميس ماديسون نحو مرمى مانشستر يونايتد، لكنها ارتطمت بالحائط ووصلت إلى فاردي الذي سدد ببراعة نحو الشباك، لكن دي خيا تصدى لها وأمسك بالكرة.

كلود بويل أشرك رشيد غزال بدلا من جاميس ماديسون في الدقيقة الـ61، وسدد كرة ثابتة في الدقيقة الـ75، لكن ديفيد دي خيا تصدى لها ببراعة.

وأثناء هجوم ليستر، كاد مانشستر يونايتد يسجل الثاني في الدقيقة الـ86 من انطلاقة لروميلو لوكاكو، لكنه سدد وتصدى لها كاسبر شمايكل.

ومن جديد اخترق أنتوني مارسيال وسدد، لكن شمايكل تصدى للكرة أيضا، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بهدف.

فوز مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة الـ48 مرتقيا للمركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة الـ32 في المركز الـ11 ببطولة الدوري.