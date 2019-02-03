مستشهدا بصلاح - جناح تشيلسي السابق يطالب ساري بتعديل طريقه لعبه من أجل إيجواين

الأحد، 03 فبراير 2019 - 16:25

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - تشيلسي - هدرسفيلد

استشهد بات نيفن جناح تشيلسي السابق بمحمد صلاح وأندي روبرتسون ثنائي ليفربول في المطالبة بتعديل طريقة لعب الفريق الأزرق تحت قيادة ماوريسيو ساري.

وقال نيفن في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ستار يوم الأحد: "إذا نظرت إلى فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول، فأنهما يلعبان بخطة تعتمد على الاستحواذ".

وأضاف "إنهم يصلون إلى خط ملعب المنافس بشكل منتظم. ففي ليفربول يكون الظهير الأيسر أندي روبرتسون وبالتأكيد محمد صلاح قادر تماماً على القيام بذلك أيضاً".

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وواصل "مانشستر سيتي أيضا يفعل ذلك باستمرار".

وأردف "هذه هي مشكلة تشيلسي في الوقت الحالي ، فالفريق لا يصل لمناطق الخطورة كثيرا، عليهم أن يفعلوا ذلك لمنح مهاجميهم الفرصة للتسجيل".

واستمر جناح منتخب اسكتلندا السابق "الوافد الجديد جونزالو إيجواين مناسب جداً لتشيلسي إذا نجح في التأقلم سريعا".

وأتم "أعتقد أن تحركاته رائعة ومن الطراز العالمي، إنه واحد من أفضل مهاجمي العالم داخل منطقة الجزاء".

تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

محمد صلاح تشيلسي جونزالو إيجواين ليفربول

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