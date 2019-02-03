التشكيل - سانشيز وراشفورد يقودان هجوم يونايتد ضد فاردي وجراي مع ليستر

الأحد، 03 فبراير 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

سانشيز - مانشستر يونايتد - أرسنال

دفع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بماركوس راشفورد لاعب الشهر في النادي كأساسي لقيادة خط هجومه لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وتعد تلك هي أول مباراة يبدأها سانشيز في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد منذ الجولة الـ11 ضد بورنموث حينما بدأ وصنع هدفا في فوز فريقه بنتيجة 2-1 خلال شهر نوفمبر الماضي، وغاب للإصابة لفترة طويلة قبل أن يعود ويشارك كبديل خلال الجولة الماضية ضد بيرنلي في تعادل الشياطين الحمر بنتيجة 2-2.

ويلعب في خط الوسط كل من أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش وبول بوجبا وجيسي لينجارد بجانب سانشيز.

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وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آشلي يونج – إريك بايلي – فيكتور ليندلوف – لوك شاو

الوسط: أندير هيريرا – نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – جيسي لينجارد – أليكسيس سانشيز

الهجوم: ماركوس راشفورد

أما كلود بويل مدرب ليستر سيتي فدفع بجيمي فاردي لقيادة خط هجومه، في حين أن الخماسي ديماراي جراي وجيمس ماديسون ونامبليس ميندي وويلفريد نديدي في خط الوسط.

ويشارك هارفي بارنز صانع ألعاب ليستر سيتي للمرة الأولى مع فريقه بعد عودته من الإعارة التي كان يقضيها مع نادي وست بروميتش.

ويلعب في قلب دفاع الثعالب كل من هاري ماجواير وجوني إيفانز، وبين تشيلويل وريكاردو بيريرا كظهيري أيسر وأيمن على الترتيب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: ريكاردو بيريرا – جوني إيفانز – هاري ماجواير – بين تشيلويل

الوسط: ويلفريد نديدي – نامبليس ميندي – هارفي بارنز – جيمس ماديسون – ديماراي جراي

الهجوم: جيمي فاردي

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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