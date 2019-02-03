بعد اقتحامه الملعب.. مدرب ولفرهامبتون: لا أحب القطط السوداء

الأحد، 03 فبراير 2019 - 15:05

كتب : FilGoal

قط في مواجهة إيفرتون وولفرهامبتون

اعترض نونو اسبريتو سانتو مدرب نادي ولفرهامبتون على اقتحام قط أسود اللون ملعب مباراة فريقه ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وصرح سانتو للصحفيين قائلا: "من حيث أتيت في البرتغال، القط الأسود يعبر عن سوء الحظ، لذا لا أريد أن أرى قططا مرة أخرى".

وأضاف "لماذا؟ لأنني لا أحب القطط السوداء".

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القط اقتحم مباراة إيفرتون وولفرهامبتون التي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر القطط السوداء في إنجلترا والمملكة البريطانية على حد سواء إشارة للحظ الجيد، لكن في معظم بقاع قارة أوروبا فتعبر عن الحظ السيء.

وخلال العام الماضي قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتغريم نادي بشكتاش بسبب اقتحام قط لملعب مباراته في دوري الأبطال ضد بايرن ميونيخ، وتم اختيار القط رجلا للمباراة بواسطة جماهير بايرن.

ونشر الحساب الرسمي للعبة "فانتازي" الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي قد كتب تعليقا على القط :"صلاح؟ هازارد؟ أوباميانج؟ خيمينز؟ أجويرو؟ هناك نجم جديد للعبة فانتازي، قط ملعب جوديسون".

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، أما إيفرتون ففي المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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