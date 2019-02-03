كلوب: يمكننا التعامل مع الضغوط

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقدرة فريقه على التعامل مع الضغوط في ظل تصدره لقمة الدوري الإنجليزي.

يبحث ليفربول عن تتويج غائب بلقب الدوري منذ موسم 1989-1990، اعتلاء الفريق للترتيب جعل الأمل يكبر مع الوقت في نفوس المشجعين الذين ينتظرون العودة إلى عرش إنجلترا بعد 3 عقود تقريبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس أمامنا سوى لعب الكرة. بالطبع، هناك ضغوطات، وفي الموسم الماضي كانت علينا ضغوطات أيضًا، خاصة في مواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال، ولكننا أثبتنا حينها أننا يمكننا التعامل معها بشكل جيد".

وأضاف "كما كانت هناك ضغوطات في مباراة روما وفي الدوري الإنجليزي كذلك. كان علينا الفوز في كل المباريات، لأن تشيلسي كانوا يطاردوننا. هذا هو ما يجب علينا فعله هذا الموسم أيضًا".

وأوضح "هل ستمر علينا بعض اللحظات الصعبة والأجواء المتوترة؟ بالطبع، هذه هي طبيعة المنافسة في كرة القدم".

وأتم المدرب الألماني "ليفربول لم يفز بالدوري منذ 29 عامًا، فلا يجب مقارنة وضعنا بفريق كمانشستر سيتي الذي فاز باللقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة".

كانت الفرصة مواتية لليفربول ليوسع الفارق في صدارة البطولة إلى 7 نقاط لكنه فرط في تقدمه على ملعبه ليتعادل أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-1 يوم الأربعاء.

ويبتعد توتنام الوصيف بفارق 4 نقاط عن ليفربول بينما الفارق بين الأخير ومانشستر سيتي منافسه الأقوى على اللقب قدره 5 نقاط.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد يوم الاثنين في الجولة 25 من البطولة بينما يلعب سيتي الأحد أمام أرسنال.