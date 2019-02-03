أليجري: من المؤسف أن نهدر النقاط لهذا السبب

الأحد، 03 فبراير 2019 - 13:59

كتب : FilGoal

المؤتمر الصحفي لماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس قبل مواجهة نابولي

انتقد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أداء فريقه الدفاعي في مباراة بارما التي انتهت بالتعادل 3-3 ضمن الدوري الإيطالي.

قال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن بحاجة إلى العمل على توازننا".

وأضاف "لا يمكننا أن نأمل في تسجيل أربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة. وجدنا أنفسنا ندافع باثنين ضد اثنين في عدة مناسبات وعندما يكون لديك مواجهات مثل تلك تفوز ببعضها وتخسر البعض الآخر".

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وواصل "خففنا من الضغط ولم نكن متماسكين بما فيه الكفاية في الخط الخلفي. ارتكبنا أخطاء في الهدفين الثاني والثالث لهم، أولاً تركنا مساحات كبيرة في منطقة الجزاء، ثم في النهاية لم نكن دقيقين بكشل كافي ودفعنا ثمن ذلك".

وأردف أليجري"من المؤسف أن نهدر النقاط بسبب قلة التركيز. لا يمكنك فقط الهجوم. قمت بتسجيل ثلاثة أهداف ولكن تلقيت ثلاثة أهداف أيضاً، وهذا ليس جيداً. يحتاج الفوز بالمباريات أن تعمل بجد على الجانب الدفاعي".

وأتم "لقد ارتكبنا أخطاء في مباراتين، في الشوط الأول ضد لاتسيو وفي أتالانتا. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل. لحسن الحظ، لا يزال لدينا فارق جيد في مقدمة الجدول".

يوفنتوس بارما

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