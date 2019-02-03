بايرن: نتمنى لحاق نوير بلقاء ليفربول

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ بمباراة فريقه الهامة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وغاب نوير عن خسارة فريقه على يد باير ليفركوزن في الدوري الألماني بسبب إصابة في يده.

ورد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن على سؤاله هل يحلق نوير بلقاء ليفربول بقوله: "نتمنى ذلك".

وأضاف "نتمنى ألا تأخد الإصابة وقتا طويلا".

وأوضح "سنتابع حالة نوير ونرى قبل كل مباراة هل يمكننا الدفع به أم لا، وذلك حسب حالته".

بايرن يواجه ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير الجاري، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.