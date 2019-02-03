تقرير: يوفنتوس مازال حريصا على ضم بوجبا

مازال يوفنتوس حريصا على الحصول على خدمات بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى رغبة اللاعب في الانتقال إلى ناديه القديم يوفنتوس في ظل خلافاته مع الجهاز الفني السابق لمانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو.

ومنذ رحيل مورينيو عن تدريب يونايتد وتألق بوجبا بقوة لتشير التقارير إلى اقتراب اللاعب من الاستمرار على ملعب أولد ترافورد بعد الاستقرار تحت قيادة أولي سولشاير.

وكشفت صحيفة ذا إكسبرس أن استقرار بوجبا الحالي لم يجعل يوفنتوس يشعر باليأس لأنه يريد ضم اللاعب الصيف المقبل.

وتألق بوجبا خلال السبع مباريات الأخيرة في الدوري إذ سجل ستة أهداف وصنع 4 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس لا يزال يأمل في إقناع اللاعب للعودة مرة أخرى من أجل تعزيز الصفوف لاستمرار الحفاظ على الهيمنة المحلية والنمو إلى تهديد أكبر في أوروبا.