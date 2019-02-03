شكوك حول لحاق نجم وست هام بمواجهة ليفربول

الأحد، 03 فبراير 2019 - 13:12

كتب : FilGoal

صلاح ضد وست هام

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ماركو أرناتوفيتش نجم وست هام يونايتد بمباراة ليفربول يوم الإثنين، بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال مانويل بيليجريني: "لسنا متأكدين من إمكانية مشاركة أرناتوفيتش في اللقاء، سننتظر لنرى كيف تتحسن حالته وهل زال الألم أم ليس بعد".

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وأضاف "الأمر يرجع لأطباء الفريق لتحديد هذا الأمر".

النجم النمساوي تعرض للإصابة خلال مباراة الهامرز ضد وولفرهامبتون الجولة الماضية.

وأوضح بيليجريني "الحارس لوكاس فابيانسكي في حالة جيدة. أما أرون كريسويل فيتحسن كثيرًا، ولكن بالنسبة لسمير نصري، فأعتقد أن أمامه أسبوع آخر قبل العودة للمشاركة في المباريات".

ليفربول في الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

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ليفربول وست هام ماركو أرناتوفيتش

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