أنشيلوتي: مفاوضات رحيل هامشيك إلى الصين في مرحلة متقدمة

قال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي إن ماريك هامشيك الهداف التاريخي لفريقه وقائده اقترب من الرحيل إلى أحد الأندية الصينية. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي".

ماريك هامشيك النادي : نابولي نابولي

وصرح أنشيلوتي قائلا: "المفاوضات في مرحلة متقدمة مع هامشيك".

وواصل "إن أراد اكتساب خبرة جديدة فنحن ملزمون بتلبية رغبته".

وسجل هامشيك صاحب الـ32 121 هدفا لنابولي في كل المسابقات خلال 520 مباراة خاضها بقميص الأزرق.

وشارك الدولي السلوفاكي مع نابولي خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

هامشيك انضم إلى نابولي قادما من بريشيا في صيف 2007 بمبلغ 5.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.