تقرير - أرسنال يراقب وضع رابيو عن كثب

يحرص نادي أرسنال على التواصل مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان من أجل بحث إمكانية ضمه خلال الصيف المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

اللاعب الدولي الفرنسي يستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان خلال السوق الصيفية بعد نهاية عقده في صيف 2019 المقبل. وحسب التقرير فنادي أرسنال يراقب الوضع عن كثب.

وتسعى عدد من كبار الأندية الأوروبية على رأسها برشلونة، والذي قالت تقارير صحفية في وقت سابق إنه سيضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

رابيو (23 عاما) شارك في 20 مباراة مع بي.إس.جي هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

اللاعب يمتلك 6 مباريات دولية مع فرنسا، ولم يكن ضمن القائمة المتوجة بكأس العالم 2018.

وضم نادي أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المنصرمة دينيس سواريز على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من برشلونة.