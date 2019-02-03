لاسارتي يبدأ الاستعداد لإنبي عن طريق الفيديو.. ومحاضرة فنية للاعبي الأهلي بمران الأحد

يبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي مباشرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس السبت بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام إنبي في السادسة من مساء يوم الثلاثاء ضمن المباريات المؤجلة من الدوري المصري.

واكتسح الأهلي فريق سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني على شرائط فيديو لدراسة فريق إنبي ورصد نقاط القوة والضعف.

وقرر لاسارتي عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد للحديث حول الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيمبا والتجهيز لمواجهة إنبي.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء غد الاثنين استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أخر ثلاث مواجهات في الدوري المصري أمام فرق سموحة والمقاصة ووادي دجلة.