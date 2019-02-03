شاكيري: يجب أن نتمتع بهذه العقلية من أجل التتويج بالدوري

الأحد، 03 فبراير 2019 - 12:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شاكيري - ليفربول - كارديف

شدد جيردان شاكيري جناح ليفربول على أهمية الحفاظ على التركيز ونسيان الإحباط بعد التعادل في المباراة السابقة أمام ليستر سيتي، وذلك قبل 14 جولة من نهاية الدوري الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن الوصيف توتنام، وخمس نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه على اللقب.

وقال شاكيري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنها كانت نقطة جيدة في النهاية، لأنه على الرغم من أننا نرغب دائماً في الفوز بكل مباراة، ربما لم يكن أفضل أداء لنا هذا العام. لذلك، في النهاية، كان تعادلًا وحققنا نقطة. نقطة من تعادل أفضل من لا شيء بعد الهزيمة.

أخبار متعلقة

"انظروا لمحمد صلاح وكيف وصل لما هو فيه الآن" كلوب عن عودة مدافع ليفربول المصاب: الأمور لا تسير كما نريد كلوب: أدرك مدى شوق الجمهور للقب الدوري لكن لا أعد بشيء دي بروين: على الناس تقدير غيابي الطويل

وأضاف "أردنا الفوز في المباراة، ولكن كل المباريات صعبة للغاية. لدى ليستر فريق جيد، منظم بشكل جيد للغاية، ورأيت ذلك في المباراة، وكان من الصعب اللعب ضدهم. لذلك، نحن نأخذ النقطة ونمضي قدما. كل شيء جيد، لذلك سنستمر هكذا.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

وواصل السويسري "نحن نتطلع إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة، إذا واصلنا التركيز على أعلى مستوى، فأنا على ثقة من أننا سنواصل تحقيق الفوز في المباريات".

ولدى شاكيري الخبرة المطلوبة لتحقيق الالقاب حيث، فاز بالعديد منها مع بازل السويسري وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضح "لقد لعبت في ألمانيا وفزت بالعديد من الألقاب هناك، لذلك لدي خبرة في ذلك. يجب أن نملك عقلية الفوز ويجب أن يكون اللاعبون في حالة تركيز دائم. ولدينا عقلية الفوز هنا داخل الفريق. تحتاج إلى الذهاب إلى المباريات التي تحاول الفوز بها وتقدم كل شيء تملكه لتحقق ذلك".

وأتم أنا متأكد من أن المواهب التي لدينا في الفريق يمكن أن تحقق الكثير. الآن نحن بحاجة إلى مواصلة هذا العمل الشاق حتى النهاية. والعمل بجد في التدريب، وتقل ما نقوم به في التدريب إلى المباريات والمضي قدما. هناك طريق طويل لنقطعه، لكننا في حالة جيدة جدًا لتحقيق النجاح".

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

ليفربول جيردان شاكيري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الكونفدرالية - الزمالك يتحدى جور ماهيا 19 دقيقة | إفريقيا
حازم إمام: التعصب شديد "الكل خائف من إلغاء الدوري" 25 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: تذاكر إلكترونية لكأس الأمم.. ولا مجال للحديث عن إلغاء الدوري 26 دقيقة | إفريقيا
القضاء يقبل دعوى رئيس الزمالك ضد مجلس الإعلام 33 دقيقة | مصر
أليجري: من المؤسف أن نهدر النقاط لهذا السبب 55 دقيقة | أوروبا
بايرن: نتمنى لحاق نوير بلقاء ليفربول ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك