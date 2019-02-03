شاكيري: يجب أن نتمتع بهذه العقلية من أجل التتويج بالدوري

شدد جيردان شاكيري جناح ليفربول على أهمية الحفاظ على التركيز ونسيان الإحباط بعد التعادل في المباراة السابقة أمام ليستر سيتي، وذلك قبل 14 جولة من نهاية الدوري الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن الوصيف توتنام، وخمس نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه على اللقب.

وقال شاكيري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنها كانت نقطة جيدة في النهاية، لأنه على الرغم من أننا نرغب دائماً في الفوز بكل مباراة، ربما لم يكن أفضل أداء لنا هذا العام. لذلك، في النهاية، كان تعادلًا وحققنا نقطة. نقطة من تعادل أفضل من لا شيء بعد الهزيمة.

وأضاف "أردنا الفوز في المباراة، ولكن كل المباريات صعبة للغاية. لدى ليستر فريق جيد، منظم بشكل جيد للغاية، ورأيت ذلك في المباراة، وكان من الصعب اللعب ضدهم. لذلك، نحن نأخذ النقطة ونمضي قدما. كل شيء جيد، لذلك سنستمر هكذا.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

وواصل السويسري "نحن نتطلع إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة، إذا واصلنا التركيز على أعلى مستوى، فأنا على ثقة من أننا سنواصل تحقيق الفوز في المباريات".

ولدى شاكيري الخبرة المطلوبة لتحقيق الالقاب حيث، فاز بالعديد منها مع بازل السويسري وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضح "لقد لعبت في ألمانيا وفزت بالعديد من الألقاب هناك، لذلك لدي خبرة في ذلك. يجب أن نملك عقلية الفوز ويجب أن يكون اللاعبون في حالة تركيز دائم. ولدينا عقلية الفوز هنا داخل الفريق. تحتاج إلى الذهاب إلى المباريات التي تحاول الفوز بها وتقدم كل شيء تملكه لتحقق ذلك".

وأتم أنا متأكد من أن المواهب التي لدينا في الفريق يمكن أن تحقق الكثير. الآن نحن بحاجة إلى مواصلة هذا العمل الشاق حتى النهاية. والعمل بجد في التدريب، وتقل ما نقوم به في التدريب إلى المباريات والمضي قدما. هناك طريق طويل لنقطعه، لكننا في حالة جيدة جدًا لتحقيق النجاح".