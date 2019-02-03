كرة طائرة - سيدات الأهلي تدافعن عن لقب البطولة العربية أمام الصفاقسي

الأحد، 03 فبراير 2019 - 11:15

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي

تدافع سيدات النادي الأهلي للكرة الطائرة عن لقب البطولة العربية للأندية المقامة بصالة استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع بطل تونس في الثامنة من مساء اليوم الأحد في ختام النسخة 20 من البطولة العربية للأندية.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في جميع المباريات السابقة أمام الدفاع الحسني المغربي والصيد وسبورتنج والمحرق البحريني والزمالك بنتيجة واحدة 3-0.

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كما نجح الصفاقسي التونسي في تحقيق الفوز على جميع الفرق ليواجه الأهلي في مباراة اليوم لتحديد الفائز بلقب البطولة.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب البطولة العربية للأندية بعد أن حقق لقب النسخة الماضية في ديسمبر 2017 على حساب المجمع البترولي الجزائري.

وحققت سيدات الأهلي لقب البطولة العربية 8 مرات سابقة من أصل 19 نسخة أقيمت، ليصبح الأهلي الأكثر تتويجا عربيا.

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