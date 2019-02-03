كلوب عن عودة مدافع ليفربول المصاب: الأمور لا تسير كما نريد
الأحد، 03 فبراير 2019 - 10:49
كتب : FilGoal
سيكون يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حريصا حين يفكر في الدفع بجو جوميز مدافع الفريق حين يعود من الإصابة التي يغيب بسببها عن الملاعب منذ بداية ديسمبر.
غوميز أصيب بكسر في أسفل الساق خلال فوز الريدز على بيرنلي 3-1 يوم 5 ديسمبر الماضي.
وأوضح كلوب أنه لا يوجد تاريخ محدد لعودة الدولي الإنجليزي و عندما سُئل إن كان يحتاج لتدخل جراحي قال: "لا أعلم ذلك، ربما".
وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الأمور لا تسير كما نريد، هكذا هو الأمر. يحتاج للمزيد من الوقت".
وشدد "كان هناك بعض الأوقات التي ظننا فيها أنه يستطيع عمل هذا او ذاك ولكن الأمور ستأخذ بعض الوقت لا نستطيع قول أكثر من ذلك".
ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم الإثنين ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
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