بوكيتينو يشيد بسون: يركض مثل ميسي

أشاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام بلاعبه سون هيونج مين الذي سجل هدف الفوز يوم السبت على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشبها ركضه المؤثر بليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"دائما في الملعب يكون فعالا بنسبة 100% في كل لعبة سواء معه الكرة أو ليست معه. هذا أهم شيء، إنه نموذج جيد جدا للجميع".

وواصل بوكيتينو "لا يقاس الركض بالمسافة المقطوعة، لكن بجودة الجري. قد تركض 12 كيلو مترا لكن لا تتغلب على منافسك. لا يمكنك القول إن ميسي يركض لمسافة كبير، لكن المسافة التي يستغل فيها سرعته. نفس الأمر بالنسبة لسون، الجودة موجودة لأنها تظهر في تحركاته".

وأحرز لاعب كوريا الجنوبية 10 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة في 19 مباراة شارك بها في الموسم الحالي للدوري.

ويعول بوكيتينو كثيرا على سون نظرا لغياب هاري كين هداف الفريق وأبرز لاعبيه بسبب الإصابة.