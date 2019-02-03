دي بروين: على الناس تقدير غيابي الطويل

طلب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الصبر على مستواه من قبل جمهور الفريق نظرا لأنه غاب طويلا عن المباريات في الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال لاعب بلجيكا في تصريحات صحفية:"أنا سعيد لكوني لائقا. كانت 6 أشهر طويلة بالنسبة لي وأنا سعيد بقدرتي الآن على لعب كرة القدم. أحيانا أشعر أنني بخير، أحيانا أشعر أنني لست على ما يرام أو أحتاج يوما آخر للتعافي، لكني أحاول كل يوم أن أصل إلى أفضل مستوى، وأحيانا الناس عليها الصبر بعد الوقت الذي ابتعدت فيه عن المشاركة".

عانى دي بروين البالغ عمره 27 عاما من إصابة قوية تعرض لها في بداية الموسم أجبرته على الابتعاد عن المستطيل الأخضر قبل أن يبدأ العودة تدريجيا في منتصف ديسمبر.

وشارك دي بروين في آخر 3 مباريات لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يستعين به الفريق يوم الأحد في لقاء مرتقب أمام أرسنال.

واستمر لاعب تشيلسي السابق "دائما أريد أن أكون أفضل، لكن أحيانا جسمي يقول لا. لا أشعر بشيء في ركبتي الآن، لكننا نلعب مباريات كثيرة أحيانا أشعر أنني أفضل وأحيانا أقل نوعا ما. تشعر بذلك في المباراة وهذا طبيعي. لم أخض فترة إعداد قبل انطلاق الموسم وأحاول بدنيا الوصول إلى مستوى العام الماضي. ألعب دائما بنفس الأداء. لن أقوم بشيء مختلف لأثبت وجودي. أعتقد أن الناس تعلم أي لاعب أنا وما أستطيع فعله للفريق، هذا لن يتغير بعد إصابة أو اثنتين".

وفي غياب دي بروين يفتقد سيتي لأحد أهم لاعبيه والذي ساهم بقوة في تتويج النادي بالدوري في الموسم الماضي.

وجاء دي بروين ثانيا خلف محمد صلاح نجم ليفربول في جائزة أفضل لاعب بالدوري في 017-2018.