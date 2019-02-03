دي بروين: على الناس تقدير غيابي الطويل

الأحد، 03 فبراير 2019 - 10:19

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين

طلب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الصبر على مستواه من قبل جمهور الفريق نظرا لأنه غاب طويلا عن المباريات في الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال لاعب بلجيكا في تصريحات صحفية:"أنا سعيد لكوني لائقا. كانت 6 أشهر طويلة بالنسبة لي وأنا سعيد بقدرتي الآن على لعب كرة القدم. أحيانا أشعر أنني بخير، أحيانا أشعر أنني لست على ما يرام أو أحتاج يوما آخر للتعافي، لكني أحاول كل يوم أن أصل إلى أفضل مستوى، وأحيانا الناس عليها الصبر بعد الوقت الذي ابتعدت فيه عن المشاركة".

عانى دي بروين البالغ عمره 27 عاما من إصابة قوية تعرض لها في بداية الموسم أجبرته على الابتعاد عن المستطيل الأخضر قبل أن يبدأ العودة تدريجيا في منتصف ديسمبر.

أخبار متعلقة

جوارديولا: هناك قادة لا ينبسون ببنت شفة.. كثرة الكلام لا تعني قوة الشخصية رونالدو بعد التعادل أمام بارما: نحن مسترخون ولا نشعر بالقلق كلوب: أدرك مدى شوق الجمهور للقب الدوري لكن لا أعد بشيء مواعيد مباريات الأحد 3 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – الزمالك في إفريقيا.. ريال مدريد وقمة أرسنال مع سيتي

وشارك دي بروين في آخر 3 مباريات لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يستعين به الفريق يوم الأحد في لقاء مرتقب أمام أرسنال.

واستمر لاعب تشيلسي السابق "دائما أريد أن أكون أفضل، لكن أحيانا جسمي يقول لا. لا أشعر بشيء في ركبتي الآن، لكننا نلعب مباريات كثيرة أحيانا أشعر أنني أفضل وأحيانا أقل نوعا ما. تشعر بذلك في المباراة وهذا طبيعي. لم أخض فترة إعداد قبل انطلاق الموسم وأحاول بدنيا الوصول إلى مستوى العام الماضي. ألعب دائما بنفس الأداء. لن أقوم بشيء مختلف لأثبت وجودي. أعتقد أن الناس تعلم أي لاعب أنا وما أستطيع فعله للفريق، هذا لن يتغير بعد إصابة أو اثنتين".

وفي غياب دي بروين يفتقد سيتي لأحد أهم لاعبيه والذي ساهم بقوة في تتويج النادي بالدوري في الموسم الماضي.

وجاء دي بروين ثانيا خلف محمد صلاح نجم ليفربول في جائزة أفضل لاعب بالدوري في 017-2018.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دي بروين

نرشح لكم

أخر الأخبار

بوكيتينو يشيد بسون: يركض مثل ميسي 10 دقيقة | أوروبا
دي بروين: على الناس تقدير غيابي الطويل 25 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: هناك قادة لا ينبسون ببنت شفة.. كثرة الكلام لا تعني قوة الشخصية 42 دقيقة | أوروبا
رونالدو بعد التعادل أمام بارما: نحن مسترخون ولا نشعر بالقلق ساعة | أوروبا
كلوب: أدرك مدى شوق الجمهور للقب الدوري لكن لا أعد بشيء ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الأحد 3 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – الزمالك في إفريقيا.. ريال مدريد وقمة أرسنال مع سيتي 10 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك