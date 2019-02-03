جوارديولا: هناك قادة لا ينبسون ببنت شفة.. كثرة الكلام لا تعني قوة الشخصية

الأحد، 03 فبراير 2019 - 10:02

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

دافع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن فريقه أمام منتقدين قالوا إن كثيرا من لاعبي النادي ليسوا قادة ليتحملوا المسؤولية في الأوقات الصعبة.

وصرح الإسباني في حديثه للصحفيين:"لدي قادة كثر، أناس يتقدمون حين تسوء الأمور، لكن عليك فعل ذلك مرارا. بالتأكيد هناك أفراد شخصياتهم قوية ليتكلموا ويتواصلوا لكن هذا يعود للاعبين أنفسهم".

وواصل مدرب برشلونة السابق "لن أقول لشخص خجول، يلعب بشخصية كبيرة في الملعب لكن خارجه يبقى هادئا ولا يتحدث كثيرا: عليك أن تتكلم. هذا ينبع من الداخل، قابلت لاعبين رائعين لم ينبسوا ببنت شفة، آخرون يتكلمون كثيرا في غرفة الملابس يقولون: أريد فعل ذلك، ثم يذهبون إلى الملعب وتحت الضغط تجدهم: لا أريد الكرة، لا أريد الدفاع. قابلت كثيرا من هذه النوعية".

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واستمر المدرب البالغ عمره 48 عاما "لذا الكل مثل الكل، لكن لتقول، هذا الفريق (سيتي)، لا يمتلك الشخصية ليفعل هذا، أعتقد أن بمقدورنا تقديم المزيد، بالطبع أنا أول واحد".

يثق جوارديولا تماما في قدرات فريقه الذي يواجه منافسة قوية في الموسم الحالي على لقب الدوري من ليفربول الذي يتصدر ترتيب البطولة في الوقت الحالي.

ويواجه سيتي ندا صعبا يوم الأحد حين يستضيف أرسنال في الجولة 25 من البطولة.

ويأمل الفريق تعويض خسارته في اللقاء الماضي أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 والذي أتاح الفرصة لليفربول لتوسيع الفارق في صدارة الترتيب إلى 5 نقاط.

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الإنجليزي

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